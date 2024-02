Fors minder vergunningen voor nieuwbouw afgegeven

Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen is het afgelopen jaar met 15 procent afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het waren er bijna 55.000, tegen ruim 64.000 in 2022.

Dat het aantal vergunning lager zou uitkomen, bleek al in augustus uit een data-analyse van de NOS. Het is het tweede jaar op rij dat het aantal vergunde bouwvergunningen voor nieuwe koop- en huurwoningen daalt. In 2021 werden er nog bijna 76.000 nieuwbouwvergunningen afgegeven.

Met name het aantal vergunningen voor koopwoningen nam af. Het waren er ruim 26.000, 23 procent minder dan in 2022 en het laagste aantal sinds 2013.

Oorzaken geeft het CBS niet, maar eerder bleek dat onder meer de stikstofproblematiek, hogere rentes en de gestegen bouwkosten tot minder nieuwbouw leidden. Door de gestegen rente kunnen bijvoorbeeld ontwikkelaars moeilijker aan financiering komen voor nieuwbouwprojecten.

'Bouwdip'

Volgens het CBS zit er zo'n twee jaar tussen het afgeven van de vergunning en de oplevering van een huis. De effecten van de daling van het aantal vergunningen is daarom met vertraging te merken aan het aantal nieuwbouwwoningen. Vorige maand zei demissionair minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) dat hij daarom voor dit en volgend jaar een 'bouwdip' voorziet.