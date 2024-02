Weer verstoren protesten wielerkoers, dit keer boze boeren in Andalusië

De Ronde van Andalusië telt dit jaar niet vijf, maar slechts drie etappes. De vermaarde wielerkoers in het zuiden van Spanje zou woensdag van start gaan, maar de organisatie besloot de eerste etappe te schrappen.

Vanwege boerenprotesten in de buurt was het niet mogelijk voldoende politiemensen vrij te maken om de koers in goede banen te leiden. Woensdagavond werd bekend dat ook donderdag niet gekoerst zal worden.

Eind januari werd ook de openingsrit van de Franse rittenkoers Ster van Bessèges geschrapt wegens boerenprotesten.

Aangepast vervolg

Vrijdag begint de Ronde van Andalusië met een korte tijdrit van vijf kilometer in Alcaudete, waar eigenlijk een rit van 161 kilometer op het programma stond. Ook zaterdag wordt het parcours aangepast: de geplande bergrit van 166 kilometer zal worden teruggebracht tot 100 kilometer, verdeeld over een aantal plaatselijke ronden.

De slotrit op zondag naar La Linea de la Concepcion (bij de grens met Gibraltar) gaat vooralsnog wel door als gepland.

De problemen in Spanje staan niet op zich. Het wielrennen is al jaren doelwit van demonstranten, uit verschillende hoeken. Meerdere etappes in de Tour de France en ook het door Mathieu van der Poel gewonnen wereldkampioenschap in Schotland werd afgelopen zomer tijdelijk stilgelegd door klimaatactivisten.