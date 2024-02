Sterren PSG doen in Champions League goede zaken tegen authentiek Real Sociedad

Paris Saint-Germain heeft het eerste duel met Real Sociedad in de achtste finales van de Champions League thuis met 2-0 gewonnen. Kylian Mbappé maakte opnieuw het verschil bij de sterrenformatie uit Parijs.

De return is op 5 maart in San Sebastian.

Eigen identiteit

Real Sociedad (momenteel zevende in LaLiga) speelt voor het eerst in tien jaar weer Champions League en kwam voor het eerst in twintig jaar weer uit in de achtste finales. De club uit San Sebastian beleeft dit succes onder leiding van de 52-jarige clubman Imanol Alguacil.

Zelf speelde de Bask meer dan honderd wedstrijden in de hoofdmacht. Daarna werd hij jeugdtrainer en werkte hij zich via het B-team op naar de hoofdmacht. Daar liet de coach de afgelopen jaren veel spelers debuteren die hij goed kende uit de jeugd.