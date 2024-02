Inspiratieloos Bayern verliest van Lazio na rode kaart concurrent De Ligt

Zesvoudig winnaar Bayern München heeft in de achtste finales van de Champions League niet kunnen overtuigen tegen Lazio en de uitwedstrijd met 1-0 verloren. Aanvoerder Ciro Immobile was in Rome de matchwinner met een rake strafschop.

Dat was genoeg voor de voorsprong in het tweeluik dat over drie weken zal worden beslist in München.

Na de ruime nederlaag tegen Bayer Leverkusen afgelopen week in de Bundesliga hoopte Bayern, zonder Matthijs de Ligt in de basis, op eerherstel tegen het Lazio dat Feyenoord in de groepsfase nog wist uit te schakelen.

Die plannen werden gedwarsboomd door een rode kaart na rust voor een concurrent van De Ligt: verdediger Dayot Upamecano, die vol op de voet ging staan van Gustav Isaksen. De wedstrijd kantelde en de Duitsers konden de schade niet meer herstellen.

Weinig kansen

Bayern plaatste zich makkelijk voor de knock-outfase, maar had tegen Lazio moeite om te overtuigen. In de beginfase van de wedstrijd domineerde de ploeg uit Beieren en dat resulteerde in twee vroege kansen op een openingstreffer.

Leroy Sané speelde de bal richting de rand van het strafschopgebied, waar Joshua Kimmich klaarstond. Die schoot de bal strak naast de rechter paal. En een paar minuten later miste ook ex-Ajacied Noussair Mazraoui het doel.

Bayern had vervolgens moeite met het creëren van kansen tegen de sterke organisatie van de ploeg van Maurizio Sarri. Lazio zelf loerde op de counter, terwijl Bayern in balbezit domineerde.

Vlak voor rust resulteerde een flitsende Bayern-aanval in een mogelijkheid voor Jamal Musiala, maar het schot van het Duitse toptalent verdween net over de lat. Zo werd er met 0-0 gerust.