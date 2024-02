Dode en 15 gewonden bij schietpartij na Super Bowl-huldiging Kansas City

De schietpartij was live te zien op televisie:

Nadat er was geschoten ontstond er paniek in de menigte, tientallen politiemensen gingen met getrokken wapens het voormalige station binnen. Omstanders vluchtten weg.

Bij een schietpartij bij het Union Station in Kansas City is een dode gevallen en zijn zeker vijftien mensen gewond geraakt. Onder hen zijn zeker drie zwaargewonden. De politie heeft twee gewapende mensen gearresteerd.

Bij een schietpartij bij een Super Bowl-parade in Kansas City zijn meerdere mensen gewond geraakt. Tenminste één persoon is overleden. De politie heeft twee mensen opgepakt. Deze verslaggever zag vlak na de schietpartij chaos uitbreken. - NOS

De politie hoorde van omstanders dat fans mogelijk hielpen bij de arrestatie van een verdachte, maar kon deze berichten niet bevestigen. "Ik ben woedend over wat er vandaag is gebeurd", zei politiechef Stacey Graves. Ze benadrukte dat supporters het recht hebben om veilig het kampioenschap te vieren.

In de parade in de staat Missouri reden dubbeldeksbussen mee met de spelers van de Chiefs, die naar de fans zwaaiden. De deelnemers aan de optocht moesten zo snel mogelijk weg van de plek van het incident om plaats te maken voor de hulpdiensten.

Onder de gewonden zouden kinderen zijn. Het is nog niet duidelijk of alle gewonden schotwonden hebben. Ook is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.