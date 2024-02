Dode bij schietpartij Super Bowl-huldiging, 21 mensen met schotwonden

Bij het huldigingsfeest in de VS van Super Bowl-winnaars Kansas City Chiefs is chaos uitgebroken door een schietpartij. Volgens de politie zijn zeker 22 mensen geraakt door kogels, onder wie acht kinderen. Een persoon is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft drie verdachten opgepakt. De schietpartij gebeurde bij het Union Station in Kansas City, waar tienduizenden fans zich hadden verzameld. De parade voor het winnende Americanfootballteam liep op dat moment op zijn eind. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen hebben geschoten en ook het motief voor het incident wordt nog onderzocht. Ten minste een vuurwapen is in beslag genomen. Paniek Volgens de autoriteiten liepen acht getroffen personen acute levensbedreigende verwondingen op. Onbekend is nog hoeveel kinderen ernstig gewond zijn geraakt. Nadat er was geschoten ontstond er paniek in de menigte, tientallen politiemensen gingen met getrokken wapens het station binnen. Omstanders vluchtten weg. De schietpartij was live te zien op televisie:

Bij een schietpartij bij een Super Bowl-parade in Kansas City zijn meerdere mensen gewond geraakt. Tenminste één persoon is overleden. De politie heeft twee mensen opgepakt. Deze verslaggever zag vlak na de schietpartij chaos uitbreken. - NOS

Op een video op sociale media is te zien dat fans een vermoedelijke schutter tegen de grond werken. De politie kan nog niet bevestigen of dit ook een van de drie gearresteerde personen is. Getuigen is gevraagd zich te melden bij de autoriteiten. "Ik ben woedend over wat er vandaag is gebeurd", zei politiechef Stacey Graves. Ze benadrukte dat supporters het recht hebben om veilig het kampioenschap te vieren. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", zegt getuige Rachel Miller tegen The New York Times. Ze was met haar vader naar de huldiging gegaan. "Je ziet zoiets op het nieuws en denkt dat het jezelf niet kan overkomen." Na het incident was plein voor het station verlaten:

Union Station na de schietpartij bij de parade voor de Chiefs - Foto: AFP