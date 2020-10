AZ is gewaarschuwd in Napels: 'Lozano is weer de Lozano van PSV'

Want waar AZ kampt met tegenslag en alle vier de eredivisiewedstrijden zag eindigen in een gelijkspel, gaat het Napoli vooralsnog voor de wind. In de Serie A werden Parma (2-0), Genoa (6-0) en Atalanta Bergamo (4-1) zeer overtuigend verslagen.

Bovendien treft AZ een Napoli in vorm, met een herboren oude bekende in de voorhoede.

Met een negentienkoppige selectie arriveerde een gehavend AZ woensdag in Napels voor het Europa League-duel met Napoli. De Alkmaarders kampten in aanloop naar de wedstrijd met een corona-uitbraak en moeten het doen zonder onder anderen spits Myron Boadu.

De wedstrijd Napoli-AZ (aftrap 18.55 uur) is live te volgen in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en in het liveblog op NOS.nl. Een samenvatting is te zien in het Journaal, vanaf 23.40 uur op NPO 1. Ook PSV-Granada (18.55 uur) en Dinamo Zagreb-Feyenoord (21.00 uur) komen in samenvatting voorbij.

Toch is de stemming opperbest bij de Napolitanen. En zeer opvallend is de rol van Hirving Lozano. De oud-PSV'er leek te zijn mislukt bij Napoli, maar krijgt nu het volledige vertrouwen en scoorde in het nog prille seizoen al vier keer.

En daar waar hij bij PSV meteen de grote kleine man was - met 40 goals en 28 assists in 79 duels - moest hij in Napels even wennen. Sterker nog: in zijn eerste seizoen zat hij vaker op de bank en de tribune dan hem lief was.

Toen Lozano PSV in augustus 2019 verliet, stond hij bovenaan twee recordlijstjes. Die van uitgaande transfers bij PSV en die van inkomende transfers bij Napoli. Veertig miljoen euro hadden de Italianen voor de Mexicaanse dribbelaar over.

Hij was vorig jaar mentaal en fysiek niet helemaal in orde.

En na een wisselvallig eerste seizoen is de Mexicaan nu gewoon basisspeler. Vooralsnog betaalt de pas 25-jarige aanvaller het vertrouwen van de trainer terug. "Hij is nu een andere speler", aldus Gattuso. "Ik weet nog hoe hij presteerde bij PSV, maar vorig seizoen was niet zijn beste jaar."

"Hij was vorig jaar mentaal en fysiek niet helemaal in orde", vertelde trainer Gattuso vorige maand aan Sky Italia over Lozano. "Hij trapte de bal zonder idee weg en ging vaak naar de grond als een kind. Nu heeft hij power in zijn benen."

Desondanks kwam hij wel tot 34 duels in alle competities (Serie A, Coppa Italia en Champions League), maar een beetje misleidend zijn die cijfers wel. Lozano stond namelijk slechts 11 keer in de basis, kwam in totaal tot 5 doelpunten en leverde slechts 1 assist. Waar was die man die bij PSV zo gemakkelijk tot scoren kwam?

Daniel Reyes, een Mexicaanse journalist die in Nederland actief is, vult zijn Italiaanse collega aan. "Lozano was de aankoop van Ancelotti, maar die trainer was snel ontslagen. Gattuso was zijn opvolger en hij is een strenge trainer. Vergelijkbaar met Mark van Bommel, die een slechte klik had met Lozano bij PSV", zegt Reyes.

"Gattuso ging met drie spitsen spelen, had kritiek op de fitheid van Lozano en vond José Callejón beter op de linkerflank. Maar nu is Callejón vertrokken. Lozano is weer de Lozano van PSV. Met name die tweede goal tegen Atalanta was een typerende", haalt Reyes zich de rake trap vanaf de rand van het strafschopgebied zich nog even voor de geest.

Chucky, zoals de bijnaam van Lozano luidt, is in zijn thuisland Mexico nog altijd ontzettend populair. Reyes: "Dat was hij, dat bleef hij en dat is hij nu weer helemaal, zeker omdat het weer goed gaat."

Trainer Gattuso is hoe dan ook in zijn nopjes. "Het is alsof we vorig jaar voor miljoenen iets hebben gekocht en er nu pas mee naar de kassa zijn gegaan."