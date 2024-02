Ajax overrompelt hekkensluiter Heerenveen, monsterscore blijft uit

Een oppermachtig Ajax heeft in de Eredivisie Vrouwen in eigen huis met 5-1 afgerekend met sc Heerenveen. Binnen twintig minuten had Romee Leuchter er al twee ingetikt voor de kwartfinalist van de Champions League en tekende ook Danique Noordman voor een doelpunt.

Hekkensluiter Heerenveen, dat zondag subtopper Fortuna Sittard nog van scoren weerhield (0-0), kwam nauwelijks aan de bal of leverde 'm meteen weer in zodra ze ook maar in de buurt kwamen van een aanval.

Ajax leek onderweg naar een monsterscore toen het na achttien minuten al met 3-0 voorstond. Maar Heerenveen ging beter spelen en Ajax werd slordiger, waardoor het in de tweede helft 'maar' met twee goals uitliep.