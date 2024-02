ECDC waarschuwt voor opmars gevaarlijke variant van darmbacterie

Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Ziektebestrijding (ECDC) waarschuwt voor de opmars van een gevaarlijke variant van de Klebsiella pneumoniae-bacterie. In 2021 was de ST23-variant in zeker vier Europese landen gesignaleerd, in een nieuwe risicoanalyse in zeker tien landen. Het aantal gemelde besmettingen steeg in die periode van 12 naar 143.

Een extra bron van zorg is dat de variant in toenemende mate resistent is tegen antibiotica, zelfs tegen antibiotica die gebruikt worden om de zwaarste infecties te bestrijden, aldus het ECDC.

Verdere verspreiding van de bacterie zal tot meer ziekte- en sterfgevallen onder kwetsbare groepen mensen leiden. Maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen hebben de afgelopen jaren niet geholpen, meldt het ECDC. Het 'Europese RIVM' raadt gezondheidscentra daarom aan om extra maatregelen te nemen.

Urine- en luchtweginfecties

Klebsiella zijn bacteriën die oorspronkelijk voorkomen in de darmen. Er waren toen zeven soorten van de bacteriën, waarvan de Klebsiella pneumoniae er een is.

Klebsiella veroorzaken bij de mens vooral urineweg- en luchtweginfecties. Gezonde mensen worden over het algemeen niet ziek en raken de bacterie op den duur vanzelf weer kwijt. Kwetsbare mensen met bijvoorbeeld longziekten kunnen een longontsteking oplopen. Na operaties kan een besmetting met Klebsiella tot een wondinfectie leiden.

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam was in 2010 en 2011 een uitbraak van een andere variant van de bacterie, waarbij drie patiënten naar alle waarschijnlijkheid overleden door een infectie met de bacterie. Daarna dook Klebsiella ook in andere plaatsen in Nederland op, onder andere in Geertruidenberg en Den Bosch.