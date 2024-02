Politie zoekt ontsnapte tbs'er die dringend medicatie nodig heeft

Een tbs'er is vorige week woensdag ontsnapt tijdens begeleid verlof in Groningen. Dat meldt de politie. Het gaat om de 33-jarige Mouloud Mezlay, die verbleef in de Van Mesdagkliniek in Groningen.

De voortvluchtige man heeft volgens de politie dringend medicatie nodig vanwege psychotisch gedrag. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat dat ook de belangrijkste reden is om een opsporingsbericht naar buiten te brengen. "Hij hoort thuis in een tbs-kliniek", zegt de woordvoerder. Waarom de man in de tbs-kliniek zit, wil het OM niet zeggen.

Dat zijn verdwijning nu pas naar buiten is gebracht, heeft er volgens de woordvoerder mee te maken dat er de afgelopen dagen al intensief naar de man is gezocht. "We hopen en verwachten dat dit bericht, samen met andere opsporingsmethoden, tot zijn terugkeer leidt."

Sterrebos in Groningen

Mezlay is vorige week woensdag voor het laatst gezien in de buurt van het Sterrebos in Groningen. Mensen die hem zien, wordt gevraagd 112 te bellen en de man niet zelf te benaderen. "Opvallend is zijn strakke blik", meldt de politie.

Het komt zelden voor dat tbs'ers tijdens begeleid verlof de benen nemen. In 2022 ging het volgens TBS Nederland om vijf gevallen, en in dat jaar hadden tbs'ers ruim 85.000 keer verlof. Er zijn in Nederland ruim 1500 mensen met een tbs-maatregel.