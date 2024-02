Veel animo, maar inzamelpunt voor lachgascilinders in Amsterdam gaat toch dicht

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam stopt deze week nog met het innamepunt voor lachgascilinders. Het afvalverwerkingsbedrijf zegt tegen AT5 dat er in vijf maanden tijd 80.000 cilinders zijn ingeleverd.

Het AEB richtte afgelopen september een inleverpunt in waar iedereen 10 euro kreeg per ingeleverde cilinder. Vanwege de grote animo werd die beloning al snel gehalveerd.

Het inleverpunt was een tijdelijke maatregel. Het AEB vindt dat de overheid nu zelf aan zet is.

"Mensen zijn bereid om lachgascilinders in te leveren als ze daar geld voor krijgen. Nu is het aan het kabinet om werk te maken van een landelijke regeling met retourpremie voor de inname van lachgascilinders", zegt directeur Wim van Lieshout.

Tientallen miljoenen euro's schade

Lachgas is sinds 1 januari 2023 bij wet verboden. Daarom zit er sinds die datum geen statiegeld meer op de lege gastanks. Lachgastanks en cilinders moeten naar de milieustraat worden gebracht, maar belanden vaak bij het restafval en komen zo in verbrandingsovens terecht waar ze kunnen exploderen. Afvalverwerkers leden daardoor in 2023 meer dan 65 miljoen euro schade.

Het aantal explosies van cilinders nam volgens het bedrijf niet af door de oprichting van het inleverpunt. Volgens Van Lieshout is één inleverpunt in het land niet effectief genoeg.