Lucky loser worden in Ahoy, een kwestie van wachten, trainen en hopen

Wachten, trainen, een handtekeningsessie, weer wachten en ondertussen je telefoon in de gaten houden voor dat ene verlossende bericht. Het is in de beginfase van een tennistoernooi altijd de bezigheid van een groepje spelers dat als lucky loser alsnog hoopt deel te nemen aan het hoofdschema als een andere speler afzegt. Gijs Brouwer meldt zich woensdagochtend om 9.30 uur voor de derde keer deze week bij het kantoortje van de toernooiorganisatie van het ABN Amro Open. Hij zet zijn handtekening en gaat vervolgens met de Fin Emil Ruusuvuori trainen. Brouwer strandde zondag in Ahoy in de laatste kwalificatieronde en hoopt vervolgens als reservespeler alsnog het hoofdtoernooi te halen. Na de trainingssessie stapt Brouwer nogmaals het kantoor van de organisatie binnen. Hij ziet dat ook Guy den Ouden zich ondertussen voor de deadline van 10.30 uur heeft aangemeld. Den Ouden verloor in de kwalificaties al in de eerste ronde, Brouwer is daardoor de eerste reserve. Vijf kansen Er staan op woensdag nog vijf eersterondepartijen op het programma. Alleen bij afzeggingen in de eerste ronde wordt er een beroep gedaan op de reservespelers. Brouwer heeft dus vijf kansen om lucky loser te worden, zoals dat in tennistermen heet.

Gijs Brouwer in actie tijdens een training van de Davis Cup in september 2023 - Foto: ANP

Brouwer verliet dinsdagavond pas rond de klok van 21.30 uur Ahoy, nadat de laatste partij van de dag was begonnen. Geen uitvallers. Het geeft aan dat het voor reservetennissers lange dagen zijn. Maar de nummer 156 van de wereld maalt er niet om. "Heel vermoeiend vind ik het niet, want als ik in het hoofdtoernooi zou zitten, zou ik hier ook de hele dag zijn. Ik kan hier lekker trainen en ik woon op een uurtje rijden van Ahoy, dus het is zeker geen straf om hier te zijn", zegt hij. Binnen vijf minuten Even een uurtje buiten het tennispark wat doen, zit er volgens Brouwer niet. "Je moet binnen vijf minuten klaarstaan als iemand uitvalt", legt hij uit. "Je kan daardoor niet het risico lopen om even weg te gaan. Als je er niet bent, is je kans gemist." Het is inmiddels 16.00 uur op woensdag en nog altijd geen blessure- of ziektegevallen. Brouwer begint 'm inmiddels wel te knijpen. "De kans wordt nu wel akelig klein. Alleen als Sinner of Van de Zandschulp uitvalt, kom ik er nog in", weet hij.

Het succes van de lucky loser Het inschrijven als lucky loser op een tennistoernooi loont zeker, zo wijst het verleden uit. Tien tennissers wonnen tot nu toe als reserve een ATP-titel en twaalf spelers haalden de finale. De Zuid-Koreaan Soon-woo Kwon was bij het toernooi in Adelaide in 2023 de laatste die als lucky loser een titel won. De Italiaan Andreas Seppi is tot nu toe de succesvolste lucky loser van het ABN Amro Open. Hij haalde in 2018 de halve finales, waarin hij van Roger Federer verloor.