Zoektocht naar vermisten in Turkse goudmijn, ook vrees voor milieuramp

Honderden reddingswerkers zijn in Turkije nog steeds op zoek naar negen vermiste mijnwerkers. De mijn in het oosten van het land stortte gisteren in na een aardverschuiving. Buurtbewoners vrezen ondertussen dat er chemische stoffen zoals cyanide zijn vrijgekomen.

Rond 12.30 uur Nederlandse tijd was er een aardverschuiving bij de Çöpler-mijn, bij de stad Ilic, die ruim 630 kilometer ten oosten van de hoofdstad Ankara ligt. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken heeft de mijn 667 medewerkers.

Op beelden is te zien dat een grote hoeveelheid aarde een berghelling afglijdt. De goudmijn werd daarbij bedolven onder puin. Er werd snel een reddingsactie op touw gezet, maar van negen mijnwerkers is sinds het instorten niets meer vernomen.

De minister zegt zeker te weten dat vijf van de vermisten in een metalen container zaten tijdens de aardverschuiving, een andere vermiste zat in een vrachtwagen. Met een metaaldetector worden ze nu gelokaliseerd, meldt persbureau AP.

President Erdogan zegt dat de zoekactie doorgaat tot iedereen is gevonden. Voormalig premier Yildirim bezocht de rampplek en zei dat "de omstandigheden niet in ons voordeel zijn".

Cyanide

In de tussentijd wordt ook gevreesd voor een milieuramp. De goudmijn gebruikt cyanide, een gif dat bij inname kan leiden tot ademhalingsproblemen en een hartstilstand. Door de aardverschuiving is de stof mogelijk in de bodem terechtgekomen en in een beek die uitkomt op de rivier de Eufraat.

De bewuste goudmijn is al jaren onderwerp van discussie, vooral onder bewoners en milieuclubs. Het mijncomplex brengt volgens hen schade toe aan de omgeving door het gebruik van de chemische stoffen. In 2022 ontplofte er een pijp, waarna cyanide weglekte.

'Geen bewijs'

Het Turkse ministerie van Milieu zegt volgens persbureau AP dat er bij de ramp van gisteren tot nu toe geen bewijs voor vervuiling is gevonden. De voormalig voorzitter van de Unie voor Mijningenieurs twijfelt aan die lezing, zegt hij tegen de BBC. "Het is een verschrikkelijke milieuramp. Ik zou graag willen geloven dat er niks is weggelekt, maar ik weet niet of we deze informatie kunnen vertrouwen."

De politie heeft in verband met het onderzoek vier mensen aangehouden, meldt de nationale Turkse omroep TRT. Het gaat onder meer om de manager van de mijn.

De beelden van de aardverschuiving werden op sociale media gedeeld: