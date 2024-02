Tweede Kamer akkoord met Kim Putters als nieuwe informateur

De Tweede Kamer is akkoord met het voorstel van PVV-leider Geert Wilders om SER-voorzitter Kim Putters tot nieuwe informateur te benoemen. Dat is de uitkomst van het debat over het eindrapport van voormalig informateur Plasterk. Putters heeft zijn opdracht meteen vanavond in de Tweede Kamer aanvaard.

Putters krijgt een ruime opdracht mee. Hij moet op zoek naar "een vruchtbare politieke samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag inclusief de grote verschuivingen die daarbij hebben plaatsgevonden".

Daar krijgt hij maximaal vier weken de tijd voor. Wilders wil dat hij met alle fracties in gesprek gaat over een samenwerkingsvorm die leidt tot een kabinet en regeerafspraken.

Nog niet eens

PVV, VVD, NSC en BBB zeiden in het Kamerdebat van vandaag hier weer met volle inzet aan mee te werken. Daarbij werden zij het nog niet eens over de samenwerkingsvorm; of het een extra parlementair-, gedoog- of minderheidskabinet moet worden, of toch een andere constructie.

Andere partijen, zoals GL-PvdA en D66, waren minder enthousiast over weer een 'brede' gespreksronde in plaats van het om tafel gaan van PVV,VVD, NSC en BBB. Zij denken dat de gespreksronde daar toch wel op neer gaat komen, en dat er zo tijd verloren gaat.

De Kamervoorzitter stelt koning Willem-Alexander op de hoogte van de stand van zaken.