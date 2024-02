NVWA: Babboe-bakfietsen mogen niet meer verkocht worden

Bakfietsfabrikant Babboe moet voorlopig stoppen met het verkopen van bakfietsen, op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook moet Babboe een aantal modellen bakfietsen terugroepen.

Het besluit volgt na eerdere berichtgeving over bakfietsen die niet veilig zijn. De NVWA heeft honderden meldingen gekregen over frames die gebroken zijn tijdens het fietsen. Babboe zou geen goed onderzoek hebben gedaan naar de oorzaken en geen maatregelen hebben genomen, zegt de NVWA.

Volgens de toezichthouder had Babboe de defecten zelf moeten melden, maar deed het bedrijf dat niet. "Daarmee hebben ze de wet overtreden", zegt een woordvoerder. "Mogelijk volgt daarom nog een strafrechtelijk deel."

'Gebreken hadden tot zware ongevallen kunnen leiden'

De Babboe-bakfietsen mogen pas weer worden verkocht als het bedrijf heeft aangetoond dat de fietsen veilig zijn. "Er zijn bij ons geen ernstige ongelukken bekend", zegt de woordvoerder, "maar ze hebben de veiligheid van volwassenen en ook kinderen op het spel gezet. Deze bakfietsen worden vaak in drukke steden gebruikt."

De gebreken hadden volgens de NVWA tot zware ongevallen kunnen leiden.

Het fietsmerk, onderdeel van het concern Accell, schrijft in een verklaring op de website dat het in overleg is met de NVWA "om te zorgen dat de gevraagde informatie alsnog zo snel mogelijk wordt aangeleverd, zodat de verkoop hervat kan worden".

De terugroepactie voor bepaalde Babboe-modellen is in voorbereiding. Eigenaren van de bakfietsen worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd, schrijft het bedrijf.