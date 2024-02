Laatste WK-finaleplek 50 rug naar Toussaint door één honderdste verschil

Kira Toussaint is door naar de finale van de 50 meter rugslag bij de WK zwemmen. In Doha tikte Toussaint in de halve finales aan in een tijd van 28,13, daarmee was ze Maaike de Waard (28,14) nét te snel af en werd de strijd om de zevende en laatste finaleplek beslist door slechts een honderdste verschil.

De Waard kwam net als Costanza Cocconcelli tot 28,14 en viel dus net buiten de boot. Bij de WK in Fukuoka, zeven maanden geleden, eindigde De Waard nog als twaalfde en Toussaint als 21ste. Wel won de zwemster later op de avond in een swim-off van Cocconcelli en is daardoor eerste reserve. Met haar 27,89 zou ze als vijfde de finale gehaald hebben.

De Australische Iona Anderson eindigde de halve finales als eerste in een tijd van 27,51. Anderson pakte gisteren bij de 100 meter rugslag het zilver. Haughey goud op 200 meter vrij De Hongkongse zwemster Siobhan Haughey veroverde haar eerste gouden medaille, dat deed ze op de 200 meter vrij in een tijd van 1.54,89. Ze zwom 150 meter op topsnelheid, maar kwam in de eindsprint tekort om het wereldrecord van 1.52,85 te verbreken. De Nieuw-Zeelandse Erika Fairweather pakte het zilver (1.55,77), het brons was voor de Australische Brianna Throssell (1.56,00).

WK zwemmen bij de NOS Tot en met zondag 18 februari zijn de finales van de WK zwemmen in Doha elke dag vanaf 17.00 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Jeroen Grueter.

In de finale van de 200 meter vrij was Marrit Steenbergen de grote Nederlandse afwezige. Ze viel met haar halve finale-tijd (1.57,30) net buiten de finaleplekken. Steenbergen eindigde bij de vorige WK op de zevende plaats. Het deelnemersveld verschilde sowieso flink met die van de vorige WK. Vier van de acht finalisten van toen zijn er in Doha niet bij. Zij laten met het oog op de Olympische Spelen het toernooi schieten. Bittere gemengde pil Ook de finale van de 4x100 meter wisselslag gemengd was een bittere pil voor Nederland. De estafetteploeg werd 's morgens gediskwalificeerd door een fout van slotzwemster Toussaint, die op de vrije slag te lang op haar rug in plaats van buik zwom, en moest toezien hoe het goud naar de Verenigde Staten (3.40,22) ging. Australië pakte zilver (3.43,12) en het brons was voor Groot-Brittannië (3.45,09). De Nederlandse zwemploeg eindigde op dit nummer op de vorige WK als vierde en had door het beperktere deelnemersveld dit jaar hoge verwachtingen. 'Straf onzinnig maar terecht' "Ik ben het er nog steeds niet mee eens", zei Toussaint na afloop van de halve finales 50 meter rugslag over de eerdere diskwalificatie van de Nederlandse estafetteploeg. "Ik weet nu dat die regel er is en ik vind het nog al een onzinnige regel voor de estafette. Maar ik heb het wel echt verkeerd gedaan, dus de straf is terecht."