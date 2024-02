Prabowo eist winst op in Indonesië, tegenstanders willen fraudeonderzoek

In Indonesië heeft defensieminister en oud-generaal Prabowo Subianto de winst opgeëist bij de presidentsverkiezingen. Uit voorlopige tellingen blijkt dat hij afstevent op winst in de eerste ronde. Hij gaat aan de leiding met 58 procent van de stemmen. Bij meer dan de helft van de stemmen is geen tweede ronde nodig om de opvolger van de populaire president Joko Widodo "Jokowi" aan te wijzen. Op een verkiezingsbijeenkomst, waar Prabowo samen met zijn beoogd vicepresident Gibran Rakabuming Raka verscheen, noemde de 72-jarige presidentskandidaat de uitslag "een overwinning voor alle Indonesiërs". "Alle berekeningen, alle voorlopige tellingen, ook die aan de kant van onze rivalen, wijzen op winst van het team Prabowo-Gibran in één ronde", zei hij onder luid gejuich van zijn aanhangers. Volgens de voorlopige tellingen krijgen de tegenkandidaten Anies Baswedan en Ganjar Pranowo respectievelijk 25 en 17 procent van de stemmen. Deze tellingen bleken bij eerdere verkiezingen nagenoeg te kloppen. Morgen zijn alle stemmen geteld, maar de officiële uitslag volgt pas over 35 dagen. Prabowo's tegenstanders, beiden oud-gouverneur, willen de officiële uitslag afwachten voor ze zijn overwinning erkennen. Ook claimen ze dat er fraude is gepleegd en overwegen ze daarover klachten in te dienen. Ze maken melding van onregelmatigheden en proberen bewijs te verzamelen. Hoe wijdverbreid die fraude zou zijn, moet worden onderzocht.

Correspondent Mustafa Marghadi in Jakarta: "Jonge kiezers zijn de steunpilaar van Prabowo. Hij roept de bevolking op tot eenheid nu de campagne voorbij is en is ervan overtuigd dat de Indonesische democratie goed werkt. Hij wil de vrede bewaren tot de officiële uitslag bekend is. Het campagneteam van Anies Baswedan wil een onderzoek instellen. Tenzij de fraude zeer omvangrijk is, lijkt dat mij onvoldoende om Prabowo weg te houden van de winst."

Wat voor president Prabowo zal zijn, is moeilijk in te schatten. Als generaal stond hij bekend als een bikkelharde leider met een kort lontje, maar hij zou nu hij op leeftijd is milder zijn geworden. Als legerleider zou hij zich met zijn speciale eenheden in Oost-Timor schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen. En bij studentenprotesten in 1998 zou hij opdracht hebben gegeven tot de ontvoering van 22 studenten, van wie er dertien nooit zijn teruggevonden.