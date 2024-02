'Als ik terugkijk, schaam ik mij', zegt pleger grensoverschrijdend gedrag na therapie

Het voelde eerst heel onterecht, want het was totaal niet mijn intentie geweest.

Jasper* (niet zijn echte naam) klopte wel zelf aan voor hulp na een aanklacht van een stuk jongere vrouwelijke collega, van wie hij een opdrachtgever was. "Zij kwam op een dag bij het management met verschillende aantijgingen: flirterige opmerkingen die ik had gemaakt, te persoonlijke verhalen die ik had gedeeld en grensoverschrijdende appjes in de avonduren. Ik schrok me kapot", vertelt de vijftiger. "Ik dacht dat ik gewoon een goede persoonlijke band met haar had."

Kort daarna kwam zijn collega overspannen thuis te zitten. "Zonder dat ik het doorhad, had ze gelijk al wantrouwen gevoeld en was zij zich steeds onveiliger gaan voelen, maar ze had er nooit iets van gezegd. Ik behandelde haar gewoon als gelijke, maar heb de impact van het feit dat ik haar facturen betaalde zeer onderschat. Het voelde eerst heel onterecht, want het was totaal niet mijn intentie geweest."

Schaamte

De gebeurtenis had een enorme impact op Jasper. Hij besloot hulp te zoeken. "We hebben veel gepraat: wat zat er onder mijn gedrag? Wilde ik onbewust wat met mijn collega waardoor ik haar op een bepaalde manier bejegende? Maar daar is het antwoord echt 'nee' op. Wel vond ik haar een aantrekkelijke, fantastische vrouw, waardoor ik me zeker te joviaal gedroeg", vertelt hij. "Nu zie ik dat mijn opmerkingen haar grenzen overschreden, vanuit haar perspectief. Voor sommige opmerkingen, zoals over mijn eigen seksuele ervaringen, schaam ik mij nu kapot."