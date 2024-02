Rune met moeite naar tweede ronde ABN Amro Open, Raonic al kwartfinalist

Holger Rune heeft de tweede ronde van het ABN Amro Open in Rotterdam bereikt ten koste van Roman Safioellin. De nummer zeven van de wereld had het moeilijk met de 27-jarige Rus, maar maakte het verschil nadat hij vroeg in de derde set vijf breakpoints had overleefd: 6-4, 2-6, 6-1.

De 20-jarige Deen doet voor de tweede keer mee aan het toernooi in Rotterdam. Vorig jaar verloor hij in de tweede ronde van de 27-jarige Nederlander Gijs Brouwer.

In de volgende ronde van het ABM Amro Open neemt Rune het op tegen de 23-jarige Alexander Shevchenko.

Unicum Raonic

Milos Raonic bereikte bij het ABN Amro Open in Rotterdam voor het eerst sinds 2020 de kwartfinales van een ATP-toernooi bereikt. De Canadees was in Rotterdam met 6-4, 6-4 te sterk voor Aleksandr Boeblik.