Tien zeges in tien Pro League-wedstrijden voor Nederlandse hockeysters

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Nadat drie corners in het openingskwart niks hadden opgeleverd, kwam Oranje kort voor rust op 1-0. De keepster van India keerde nog een schot van Elzemiek Zandee, waarna Felice Albers, die al enkele keren gevaarlijk was geweest, in de rebound beheerst afrondde.

De ploeg van coach Paul van Ass vergat door te drukken en kende een benauwde 37ste minuut met vijf Indiase corners. Slechts één redding moest keepster Anne Veenendaal verrichten.

Oranje zocht de knock-out in het slotkwart, maar ondanks een handvol corners werd die niet uitgedeeld.