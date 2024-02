Verdedigende versterking Ajax? Kaplan 'zou kunnen spelen' tegen Bodø/Glimt

John van 't Schip kan voor de komende wedstrijden, te beginnen met de wedstrijd tegen Bodø/Glimt, beschikken over extra verdedigende mankracht. Ahmetcan Kaplan "zou kunnen spelen", laat de Ajax-trainer weten op de persconferentie daags voor het Conference League-duel.

Kaplan is al sinds de zomer van 2022 in dienst van de Amsterdammers, maar kampte vanaf het begin met blessureleed. Pas sinds eind 2023 is de 21-jarige Turkse verdediger fit en maakt hij minuten bij Jong Ajax.

In de rust gewisseld

Nadat de centrale verdediger afgelopen maandag bij de wedstrijd tegen MVV Maastricht in de rust naar de kant werd gehaald, werd al gespeculeerd over zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax. De broze achterhoede, die in de competitie al 39 tegendoelpunten incasseerde, kan immers wel wat versterking gebruiken.

"Kaplan heeft genoeg wedstrijden negentig minuten gespeeld bij Jong. En omdat we nu een aantal wedstrijden achter elkaar hebben, en we niet weten hoe het met Rensch gaat, hebben we uit voorzorg gezegd dat 45 minuten genoeg was."

Of Kaplan ook daadwerkelijk in de basis gaat starten of als invaller ingezet gaat worden, laat Van 't Schip nog in het midden.