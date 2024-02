Familieleden Israëlische gegijzelden bij Strafhof: 'Actie kan druk opvoeren'

Hamas-terroristen gijzelden op 7 oktober in Israël zo'n 250 mensen. 112 gijzelaars zijn inmiddels weer terug in Israël. De meesten kwamen vrij door een tijdelijke deal tussen Israël en Hamas waarbij Hamas hen ruilde tegen gevangengenomen Palestijnen. Bij de terroristische aanvallen van 7 oktober kwamen naar schatting 695 Israëlische burgers om het leven, 71 buitenlanders en 373 militairen en beveiligers.

Op een podium bij het Strafhof werd een bijeenkomst gehouden waar honderden mensen op af waren gekomen om aandacht te vragen voor het lot van de gegijzelden. Onder anderen twee Israëliërs die door Hamas werden vastgehouden voerden het woord. De 57-jarige Raz Ben Ami, die op 29 november vrij kwam, vroeg aandacht voor haar man Ohad die nog wordt gegijzeld. "Iedere dag dat mijn man daar is, is een gevaar voor zijn leven."

Het Strafhof doet op dit moment een vooronderzoek naar mogelijke misdaden die sinds 2014 zijn begaan in de Palestijnse gebieden. Daarbij wordt zowel gekeken naar misdaden door Israëlische als door Palestijnse kant. Het is niet duidelijk hoe dat onderzoek vordert, maar hoofdaanklager Karim Khan zei eergisteren dat het "met de allergrootste urgentie wordt aangepakt". Hij waarschuwde Israël dat daden niet zonder gevolgen zijn, maar riep Hamas ook op om de gijzelaars direct vrij te laten. "Dit vormt ook een belangrijk aandachtspunt van ons onderzoek."

Ook het Internationaal Gerechtshof (ICJ) zit in Den Haag. Het is een onderdeel van de Verenigde Naties en spreekt zich uit in ruzies tussen staten, zoals vorige maand in een tussenvonnis over mogelijke genocide in de Gazastrook. Dit orgaan vervolgt geen individuen.

De actie van vandaag was bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat is een onafhankelijke internationale rechtbank die individuen kan vervolgen die worden verdacht van onder meer genocide en oorlogsmisdaden. Onder meer Israël, Rusland en de Verenigde Staten erkennen het ICC niet, wat betekent dat zij arrestatiebevelen van het hof voor onderdanen in hun land in principe zullen negeren. Verdachten uit deze landen kunnen wel worden opgepakt als ze een land bezoeken dat het ICC wel erkent.

Burgers kunnen niet op eigen initiatief bij het Internationaal Strafhof een zaak beginnen. Alleen de aanklager, een land of de VN-Veiligheidsraad mogen dat.

Maar met acties als vandaag kunnen burgers wel druk opvoeren op de aanklager, zei Geert-Jan Knoops in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is onder meer als hoofdadvocaat actief bij het Internationaal Strafhof. "En ze kunnen bewijsmateriaal leveren dat de aanklager nodig heeft om te bepalen of hij een zaak verder moet onderzoeken of wellicht een arrestatiebevel aan te vragen bij de drie rechters die daarover gaan."

Hoofdaanklager Khan sprak eind oktober al met families van gijzelaars. "Hij heeft verhalen gehoord en gezegd dat hij de verhalen opgetekend wilde krijgen, zodat hij ze kon meenemen in het onderzoek naar de misdaden", zegt Chris den Hoedt van de Nederlandse tak van het Familieforum voor Gijzelaars en Vermisten in het NOS Radio 1 Journaal.

Rondleiding

De aanklager bezocht daarna op verzoek van de familieleden in december Israël. Hij werd rondgeleid in het zuiden van Israël in twee kibboetsen waar Hamas-terroristen mensen doodden en ontvoerden en de plek waar het Supernova-festival werd gehouden. Bij dat festival kwamen in totaal 364 mensen om het leven. Khan ging ook naar Ramallah op de Westelijke Jordaanoever, waar hij sprak met de Palestijnse president Abbas.

Vorige maand sprak ook het Internationaal Gerechtshof over de oorlog in de Gazastrook. In een voorlopig oordeel riep het Israël op om er alles aan te doen om genocide te voorkomen in Gaza. Israël moet nu onder meer maandelijks een verslag inleveren waarin het aan het Gerechtshof moet laten zien dat het zich houdt aan alle internationale afspraken, zoals het genocideverdrag. Het oordeel was ook gericht tegen Hamas: het hof riep Hamas op om alle gijzelaars vrij te laten.