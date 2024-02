Bodø/Glimt-trainer op de vlakte over Ajax-interesse: 'Veel respect voor huidige coach'

Voor Bodø/Glimt is dat een probleem, omdat het Noorse voetbalseizoen nu stil ligt. De transfermarkt draait er op volle toeren en ook in Bodø is het een komen en gaan van spelers.

Eerder uitte Knutsen zijn ongenoegen over de UEFA-regel dat er in de winter maximaal drie nieuwe spelers aan de selectie mogen worden toegevoegd.

Ajax ging in zee met Maurice Steijn en Knutsen bleef bij Bodø/Glimt. Met die club werd hij inmiddels drie keer kampioen en staat hij morgenavond in de tussenronde van de Conference League tegenover Ajax.

Bodø/Glimt-trainer Kjetil Knutsen hield zich vanmiddag op de vlakte over de zomerse interesse in hem van Ajax. Sven Mislintat wilde de 55-jarige Noor destijds naar Amsterdam halen, maar van een samenwerking kwam het uiteindelijk niet.

Ajax - Bodø/Glimt bij de NOS

De wedstrijd in de tussenronde van de Conference League is donderdag vanaf 21.00 uur te volgen via een audioverslag op NPO Radio 1 Langs de Lijn en Omstreken. Daarnaast houden we de wedstrijd bij in een liveblog op de website en in de NOS-App.

In het sportjournaal van 23.50 uur wordt een samenvatting van de wedstrijd uitgezonden.