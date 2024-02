Waterpolovrouwen winnen van Italië en gaan op WK op voor vijfde plaats

De Nederlandse waterpolovrouwen gaan vrijdag bij de WK in Doha op voor de vijfde plaats. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis was in de strijd om de plaatsen vijf tot acht te sterk voor Italië: 10-5.

Oranje, dat in de kwartfinales net de mindere was van Hongarije (het verloor na strafworpen), had in het eerste kwart (5-1) al de basis gelegd voor de winst.

Italië kwam nog wel op voorsprong (0-1), maar zag daarna Nederland vijf keer scoren. Nadat Simone van de Kraats in het tweede kwart de stand op 6-1 had gebracht, moest Oranje-keepster Laura Aarts drie treffers incasseren, maar dichterbij kwamen de Italiaanse vrouwen in het restant van het duel niet.

Lieke Rogge en Van de Kraats waren met elk drie treffers topscorer bij de Oranjevrouwen.

Nu tegen Australië

Nederland neemt het vrijdag om 14.00 uur Nederlandse tijd op tegen Australië in een duel om de vijfde plaats. De Australische vrouwen waren met 10-8 te sterk voor Canada.