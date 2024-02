Man uit Ede opgepakt vanwege genocide in Rwanda

Een man uit Ede is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994, meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om een 64-jarige man die sinds 1998 in Nederland woont.

De man wordt verdacht van het medeplegen van genocide op de Tutsi-bevolkingsgroep. Ook zou hij anderen daartoe hebben aangezet. Verder zou de man mee hebben gedaan aan een plundertocht in het Rwandese district Huye in april 1994, waarbij de huizen en eigendommen van Tutsi's werden afgepakt. In dat gebied werden in die maand 100.000 Tutsi's vermoord.

Tijdens de Rwandese genocide zijn in drie maanden ongeveer 800.000 mensen vermoord. De meeste slachtoffers waren mensen uit de Tutsi-bevolkingsgroep, maar ook gematigde Hutu's waren slachtoffer.

Genocide in Rwanda

In 2020 is het Team Internationale Misdaden, samen met het Openbaar Ministerie, een onderzoek gestart naar de man. Daarbij zijn tientallen getuigen gehoord in Rwanda. Op basis van dit Nederlandse onderzoek is hij aangehouden. Hij zal vrijdag worden voorgeleid.

In Rwanda wordt de man al langer verdacht van het medeplegen van genocide. De Rwandese autoriteiten hebben in 2014 een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd en vroegen Nederland om zijn uitlevering. Dat kon niet, omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft.

Nederland heeft de afgelopen jaren zeker drie mensen uitgeleverd aan Rwanda vanwege genocideverdenkingen.