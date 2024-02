Celstraf voor zoekmaken van documenten over halloweenramp Seoul

Een rechtbank in Zuid-Korea heeft drie voormalige agenten veroordeeld voor het vernietigen van bewijsmateriaal over de falende voorbereiding van de politie op het halloweenfeest in Seoul in 2022. Daar kwamen in het centrum van Seoul zoveel mensen op af dat er gedrang ontstond en 156 mensen omkwamen.

Achteraf bleek dat er meer dan 100.000 mensen op af waren gekomen. Er waren maar 137 agenten beschikbaar om die massa onder controle te houden, ondanks waarschuwingen dat er bij een grote opkomst chaos in de nauwe straten van de uitgangswijk Itaewon zou ontstaan. Ook reageerde de politie niet op noodoproepen van bezoekers dat het te druk werd.

De hoogste straf ging naar een voormalige inlichtingenofficier die ondergeschikten opdracht gaf interne documenten te vernietigen. Hij kreeg een celstraf van anderhalf jaar. De tweede agent moet om een soortgelijke reden een jaar de gevangenis in. De derde kreeg vier maanden, omdat hij in opdracht de tweede documenten heeft vernietigd. In deze zaak moeten nog meer dan twintig agenten en ambtenaren voorkomen.

Het werd zo druk dat mensen bekneld raakten: