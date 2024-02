Grootste deel verdachten 'carbidbom' Joure gaat alsnog vrijuit

Van de tien mannen die eerder werden veroordeeld voor het tot ontploffing brengen van een carbidkanon in Joure, zijn er vanmiddag in hoger beroep zeven vrijgesproken. De rechtbank veroordeelde ze eerder alle tien tot een werkstraf. Het gerechtshof oordeelt nu milder, meldt Omrop Fryslân : drie van de tien krijgen een werkstraf van 180 uur.

"Het is waardeloos en een enorme schok", reageerde eigenaar Ardi Anker van het hotel bij Omrop Fryslân. "Eigenlijk is het een wonder dat er geen doden zijn gevallen."

Nabijgelegen park

Meteen na de ontploffing van de 'carbidbom' meldden twaalf betrokkenen, mannen tussen de 21 en 28 jaar, zich bij de politie. Tien van hen stonden begin zomer 2022 voor de rechtbank en werden toen veroordeeld tot 180 uur werkstraf. Zelf zeiden ze dat ze het kanon eigenlijk wilden afvuren in een nabijgelegen park. De explosie in het centrum was naar eigen zeggen een ongeluk. Het Openbaar Ministerie stelde echter dat sprake was geweest van gepland en "doelbewust gevaarlijk handelen".

Volgens het gerechtshof is van zeven mannen "het aandeel niet zo groot dat er van medeplegen tot het laten ontploffen sprake is". De zeven waren wel in de buurt van het kanon, maar hun aandeel is niet genoeg om ze te veroordelen, oordeelt het hof. Daarom zijn ze vrijgesproken.

Bewust tot ontploffing gebracht

De drie anderen worden wel verantwoordelijk gehouden voor de explosie. "Zij reden in de auto, met daarachter het carbidkanon, door het centrum van Joure en hebben bewust op de brug het kanon tot ontploffing gebracht", zei de rechter. Een van hen heeft met een ontstekingsmechanisme de giertank laten exploderen.