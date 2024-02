Slot ontkracht geruchten over griepepidemie, maar rekent niet op zieke Geertruida

Lutsharel Geertruida lijkt donderdag vanwege ziekte niet te kunnen spelen in de wedstrijd tegen AS Roma. Donderdagavond spelen de Rotterdammers in de tussenronde van de Europa League tegen de huidige nummer zes in de Italiaanse Serie A. Trainer Arne Slot rekent ook niet op Quinten Timber (hersenschudding), spits Santiago Giménez (kuitblessure) is nog een twijfelgeval.

Er gingen wilde geruchten over een griepepidemie bij Feyenoord, maar daarvan is geen sprake. "Waar dat vandaan komt...", vraagt Slot zich hardop af. "Geertruida is inderdaad ziek, net als teammanager Frank Boer. Maar qua spelers alleen Geertruida." Slot weet niet of hij morgen weer kan spelen.

Van de andere afwezigen is Timber er morgen zeker niet bij, en wordt Santiago Giménez tijdens de persconferentie gekeurd of hij weer kan trainen. Timber liep vorige week in het bekerduel met AZ een hersenschudding op, terwijl Giménez kampt met een kuitblessure.