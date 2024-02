ING stopt niet met samenwerken klanten fossiele industrie

ING stopt niet met samenwerken met klanten uit de fossiele industrie, schrijft de bank in een brief aan actiegroep Milieudefensie. Daarmee geeft ING geen gehoor aan eisen die Milieudefensie had gesteld.

In januari kondigde Milieudefensie aan een rechtszaak te beginnen tegen ING als deze niet op de eisen van de organisatie zou ingaan. Milieudefensie wil dat de bank haar uitstoot halveert en haar samenwerking met vervuilende bedrijven binnen een jaar stopt.

"Dat vinden wij te definitief," vertelt bestuursvoorzitter van ING Steven van Rijswijk in het NOS Radio 1 Journaal. "Klanten hebben tijd nodig om die transitie door te gaan. Het is niet voor niets een transitie tot 2050."

"Milieudefensie maakt zich zorgen om het klimaat, dat doen wij natuurlijk ook," zegt Van Rijswijk. "Het gaat dus niet om de richting, maar om de invulling hiervan." De topman benadrukt dat ING zich heeft gebonden aan het klimaatakkoord van Parijs, waarin is vastgelegd dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal moet zijn.

'Zwaar teleurgesteld'

Milieudefensie is "zwaar teleurgesteld" in de reactie van de bank. "ING heeft veel mooie woorden, maar legt ondertussen onze eisen volledig naast zich neer." De milieuorganisatie had de bank acht weken gegeven om haar beleid bij te stellen en geeft ING dus nog vier weken om duurzamere plannen op te stellen. Zo niet, dan stapt de actiegroep naar de rechter.

"Als Milieudefensie kiest om dit naar de rechtbank te brengen, dan vinden wij dat prima," zegt ING-topman Van Rijswijk.

'Vrijblijvend koffie drinken'

De bank gaat per klant kijken hoe de verduurzamingsplannen in elkaar zitten en wat er mogelijk is. "Het is niet altijd mogelijk om dat snel te doen. Nieuwe technologieën komen met golven en overheidsbeleid is er eerst niet en dan wel." Op korte termijn met alle samenwerking stoppen heeft volgens Van Rijswijk "geen enkele impact op het vergroenen van de samenleving".

Maar Milieudefensie vindt dat het checken van verduurzamingsplannen zonder duidelijk tijdpad of eindpunt geen zin heeft. "Dan blijft het vrijblijvend koffie drinken."

Van Rijswijk refereert aan de gesprekken die ING de afgelopen jaren al met Milieudefensie heeft gehad. "Constructief" noemt hij deze. "In de brief die wij nu terugsturen duiden we aan waar de verschillen liggen en we blijven open voor een gesprek met Milieudefensie."

Kredietportefeuilles

ING wil in 2040 stoppen met de financiering van olie- en gaswinning. "Maar in 2030 hebben we die financiering met 35 procent afgebouwd." Dit is minder dan wat in het Klimaatakkoord van Parijs staat, maar dat komt volgens Van Rijkswijk doordat banken "op een andere manier moeten rekenen". In de brief zet ING uiteen dat dit afhangt van de samenstelling van de kredietportefeuilles van banken.

Milieudefensie vindt dat niet voldoende. "Wanneer ING nú een lening uitgeeft aan een olie- of gasbedrijf, dan zal dit bedrijf doorgaan met projecten uitbreiden die nog tientallen jaren zullen blijven uitstoten."