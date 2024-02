'Bekende crimineel doodgeschoten in IJmuiden'

Bij een schietpartij in een woonwijk in IJmuiden is gisteravond een 26-jarige man om het leven gekomen. De man was net twee maanden vrij. Tot december zat hij een gevangenisstraf uit vanwege drugs- en geweldsdelicten.

De man werd om 18.40 uur neergeschoten in of bij een woning aan de Kromme Mijdrechtstraat in IJmuiden. Een paar uur later liet de politie weten dat het slachtoffer overleden was, meldt NH. Hoewel meteen een klopjacht begon, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet, is er tot nu geen spoor van de dader(s).

Advocaat Johan Mühren bevestigt berichtgeving in De Telegraaf dat het bij het slachtoffer om de 26-jarige Eric S. gaat. Hij werd in 2020 veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, onder meer vanwege een drive-by schietpartij in IJmuiden; hij zou vanuit een rijdende auto hebben geschoten. In december 2022 kwam hij vervroegd vrij.

Geweldsgolf

In IJmuiden is al een paar maanden sprake van een geweldsgolf, die door burgemeester Dales gekoppeld wordt aan drugscriminaliteit. Op 19 januari wees hij vrijwel de hele havenstad aan als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie vergaande bevoegdheden heeft, zoals het fouilleren van mensen op straat zonder dat daar een directe aanleiding voor is.

"Alleen al in afgelopen drie maanden vonden in totaal dertig geweldsincidenten met wapens of explosieven plaats", schreef de burgemeester toen in een brief aan de gemeenteraad. Hij liet ook een aantal woningen sluiten.

Gisteravond was niet de eerste keer dat er geschoten werd in de Kromme Mijdrechtstraat. In de nacht van 26 op 27 oktober 2022 werd ook een woning in de straat beschoten. Een week later werd die woning op last van de burgemeester gesloten; het is onbekend of het om hetzelfde huis gaat als gisteravond.

Steeds erger hier

Afgelopen maandag kwam bij een schietpartij bij NS-station Purmerend een 19-jarige man om het leven. Een andere man raakte zwaargewond. Over de achtergrond van dat incident en eventuele verdachten is nog weinig bekend, maar de politie heeft wel een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgezet. Dat gebeurt alleen bij misdrijven met een grote maatschappelijke impact.

Omwonenden zeggen dat de schietpartij niet op zichzelf staat. "Het wordt steeds erger hier", aldus een jonge moeder van drie kinderen bij NH. "Dan is het bij de snackbar, dan bij het fietsenhok en nu weer bij de tunnel", vult een andere inwoner aan.

Vanochtend werd bekend dat de gemeente Purmerend (extra) veiligheidscamera's plaatst, zowel bij het station als bij twee jongerencentra in de buurt.