F1-teams presenteren materiaal voor 2024: nieuwe bolides, maar veel blijft hetzelfde

De wereld van de F1 staat nooit stil, maar deze winter was dat nog nét iets duidelijker. Van het vertrek van teambaas Günther Steiner bij Haas, werden we twee weken geleden verrast door de transfer van Lewis Hamilton, die volgend jaar naar Ferrari gaat. Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat er een intern onderzoek loopt naar Red Bull-teambaas Christian Horner, vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag.

Wordt 2024 daardoor meer van hetzelfde? Die kans is aanzienlijk. Wie kan Max Verstappen en Red Bull Racing afhouden van de volgende wereldtitel(s)? Lewis Hamilton (Mercedes) en Carlos Sainz (Ferrari) lijken nu al veroordeeld tot een bijrol omdat de zevenvoudig kampioen in 2025 naar Ferrari overstapt en Sainz daar overbodig wordt. En de rest? Charles Leclerc, Fernando Alonso, George Russell en Lando Norris dromen van de titel, maar ze wonnen in 2023 geen enkele grand prix.

Dit jaar is het allemaal nog kariger dan voorheen. De auto's zijn evoluties van hun voorgangers. Er is geen nieuw reglement en er zijn dus geen baanbrekende veranderingen. Bovendien zijn alle (!) twintig coureurs komend seizoen opnieuw van de partij. Geen enkele rijder is van team gewisseld. Een unicum.

Ondanks de transfer naar Ferrari van volgend jaar, ligt de focus voor Hamilton gewoon nog op dit jaar. Na twee lastige seizoenen denkt hij dat het team de goede weg heeft ingeslagen. "Ik weet waar dit team toe in staat is. Ik ben ongelofelijk dankbaar voor het werk van ieder individu in dit team."

"Elke keer dat je in de fabriek bent, zie je de gedrevenheid en vastberadenheid van iedereen. We zijn allemaal mega gemotiveerd voor het jaar dat er aan komt en we gaan alles geven wat we hebben op de reis die er aankomt."

Na dit seizoen begint de grote stoelendans, waarin in ieder geval Sainz op zoek moet naar een nieuw stoeltje. Het silly season, oftewel de periode van transfergeruchten over het nieuwe seizoen, wordt komend jaar wellicht minstens net zo interessant als het gevecht op de baan.