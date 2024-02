VVD laat alleen gedogen los, zet ‘stap naar voren’ in formatie

De VVD is toch bereid om mee te doen aan een extraparlementair kabinet. Dat zei partijleider Dilan Yesilgöz in het Kamerdebat over het verslag van informateur Plasterk. "Om uit de impasse te komen doe ik een stap naar voren en vraag de heer Omtzigt om hetzelfde te doen", zei Yesilgöz.

Ze wil praten over een extraparlementair kabinet, maar wel met gelijkwaardige deelname van alle vier de partijen die meededen aan de vorige formatiefase. Yesilgöz zei in het debat dat ze geen blauwdruk heeft van een extraparlementair kabinet, maar ze heeft er wel ideeën over.

Veel verschillende partijen

Volgens de VVD-leider moeten niet alle onderwerpen van tevoren worden tot achter de komma worden afgesproken, maar moet er wel worden gewerkt met "duidelijke financiële kaders". Verder is het volgens Yesilgöz een kabinet "waar ook mensen van buiten in kunnen zitten" en ligt er veel macht bij de Tweede Kamer.

Met extraparlementair wordt over het algemeen een kabinet bedoeld dat niet alles van tevoren vastlegt in een regeerakkoord, dat op afstand staat van de Tweede Kamer en waarin ministers kunnen zitten van veel verschillende partijen (of zelfs zonder partij).

Stap naar voren

Met deze "stap naar voren" komt Yesilgöz terug van het standpunt dat de VVD vanwege zetelverlies niet in een kabinet zal stappen. Haar partij zou ten hoogste "een centrumrechts kabinet mogelijk maken" door te gedogen, zei Yesilgöz twee dagen na de verkiezingen.

Later maakte NSC van Pieter Omtzigt ook duidelijk de gedoogrol te zien zitten. Informateur Plasterk zegt daarover in zijn verslag dat het duidelijk mag zijn "dat niet iedereen een kabinet slechts kan gedogen". Die opmerking "verandert de zaak", stelde Yesilgöz in het debat.

Wisselende meerderheden

Omtzigt heeft al vaker gezegd dat zijn partij de voorkeur heeft voor een extraparlementair kabinet. In zijn ogen is dat een kabinet met een "paar ministers van politieke partijen" en "een aantal vakministers van buiten". Die voeren wat hem betreft een regeringsprogramma uit dat wordt samengesteld door een brede coalitie van partijen.

Vervolgens moeten in de Tweede Kamer wisselende meerderheden worden gevonden om plannen uit te voeren, legde hij vorige week uit nadat hij vroegtijdig uit de formatie was gestapt.

Yesilgöz zei in het debat te hopen de NSC-leider over te halen weer mee te doen. Ze wil wel een "gelijke mate van commitment" van PVV, VVD, NSC en BBB. Een minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB met louter gedoogsteun van NSC ziet ze niet zitten.