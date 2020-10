Lowe's knuppel komt weer tot leven in World Series met twee homeruns

Brandon Lowe heeft Tampa Bay Rays in de World Series naast Los Angeles Dodgers geholpen: 1-1. Met twee homeruns en drie binnengeslagen punten had hij een groot aandeel in een 6-4 zege in de tweede wedstrijd.

In de reguliere competitie was Lowe de beste slagman van de Rays, maar in de play-offs wilde het vooralsnog niet lukken met slechts zes honkslagen in 56 slagbeurten. Nu kwam zijn knuppel weer tot leven: "Het voelt goed om terug te zijn en weer dingen te kunnen doen."

De ploeg die het eerst vier overwinningen heeft behaald, mag zich de honkbalkampioen van Amerika noemen.