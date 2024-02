Meer NAVO-landen halen dit jaar de tweeprocentsnorm

Achttien van de 31 NAVO-landen voldoen dit jaar aan de zogenoemde tweeprocentsnorm. NAVO-chef Jens Stoltenberg heeft dat in Brussel op een NAVO-bijeenkomst bekendgemaakt. Dat betekent dat deze landen 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) uitgeven aan defensie.

De NAVO-landen spraken in 2014 formeel af dat ieder land moet streven naar die 2 procent voor defensie. Niet alle landen, waaronder Nederland, houden zich daaraan. Maar sinds de Russische invasie in Oekraïne staat de tweeprocentsnorm weer hoger op de agenda van de NAVO-leden. Vorig jaar voldeden 7 van de 31 lidstaten aan deze richtlijn.

Dat veel lidstaten de tweeprocentsnorm niet halen leidt tot spanningen binnen het bondgenootschap: de Amerikaanse oud-president Trump sprak er herhaaldelijk zijn ongenoegen over uit. En afgelopen weekend liet hij zich op een campagnebijeenkomst ontvallen dat de VS wat hem betreft landen die de norm niet halen niet zal bijstaan als ze worden aangevallen.

Duitsland haalt norm

Duitsland haalt dit jaar voor het eerst sinds de Koude Oorlog weer de norm. Tijdens de Koude Oorlog zat Duitsland vaak boven de 3 procent, maar toen die periode begin jaren 90 was afgelopen, daalde dat percentage.

Volgens persbureau DPA trekt de Duitse regering dit jaar ruim 68 miljard euro uit voor defensie, wat neerkomt op 2,01 procent van het bbp.

Nederland heeft de norm nog niet gehaald, maar komt dit jaar voor het eerst in de buurt. In 2024 heeft de Nederlandse krijgsmacht 21 miljard euro te besteden. Om te zorgen dat Nederland blijvend aan de norm kan voldoen moet er vanaf 2026 per jaar twee miljard euro extra worden uitgegeven aan defensie. Minister Ollongren van Defensie heeft onlangs ook al gepleit