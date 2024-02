Licentiecommissie houdt Amerikaanse overname van Vitesse tegen: 'Onbegrijpelijk'

Vitesse komt voorlopig niet in Amerikaanse handen. De onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal heeft namelijk besloten het verzoek van Vitesse tot goedkeuring van de overdracht van haar aandelen aan de Common Group af te wijzen. Dat meldt voetbalbond KNVB woensdagmiddag.

"Naar het oordeel van de licentiecommissie is niet gebleken dat de Common Group beschikt over eigen vermogen en is niet duidelijk of de Common Group investeerders heeft. Er is geen inzicht gegeven in de herkomst van het (aan te trekken) geld van de Common Group", valt te lezen op de website van de KNVB.

Onbegrijpelijk

Peter Rovers, tijdelijk algemeen directeur van Vitesse, heeft geen begrip voor de beslissing van de KNVB. "Na al die maanden waarin er keihard is gewerkt om de overname tot stand te brengen, is dit natuurlijk een grote teleurstelling", zegt hij op de clubwebsite.

"Helemaal na het gesprek dat we eind januari nog met de licentiecommissie van de KNVB hadden. In dat gesprek werd duidelijk dat er geen vragen meer waren vanuit de licentiecommissie. Dat nu wordt gesteld dat er onvoldoende informatie is, is onbegrijpelijk. Verder is het op zijn zachtst gezegd ongelukkig dat de beslissing uiteindelijk slechts ruim één uur voor de externe communicatie van de KNVB met Vitesse gedeeld is."

De afwijzing betekent dat Vitesse verder in de financiële zorgen komt. De club had namelijk een lening van ongeveer 15 miljoen euro bij Coley Parry, eigenaar van de Common Group, lopen. Die miljoenen, die bij goedkeuring van de overname zou worden omgezet in vermogen, moeten nu worden terugbetaald.

Vitesse, dat nog wel bezig is met een plan B, heeft tot en met woensdag 21 februari aanstaande de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit van de licentiecommissie om de aandelenovername door de Common Group af te wijzen.