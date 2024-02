Toezichthouder ACM doet onderzoek naar Bol

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar Bol. Volgens de waakhond zijn er verschillende signalen dat het verkoopplatform zichzelf en bepaalde ondernemers op het platform bevoordeelt.

Andere bedrijven meldden bij de ACM dat hun aanbod minder goed zichtbaar is bij Bol, hoewel ze naar eigen zeggen de beste prijs voor een product hebben. Zij zeggen dat de aanbiedingen van andere verkopers en het platform zelf beter te vinden zijn.

Ook zijn er signalen dat Bol data gebruikt van andere verkopende partijen. Volgens de ACM komen er heel veel data binnen bij het verkoopplatform. Er zal worden gekeken of er sprake is van misbruik.

'Volledige meewerking'

De waakhond kan tot de conclusie komen dat er geen sprake is van voortrekken of datamisbruik. Maar als dat wel zo is kan dat leiden tot een boete. Maar de ACM kan de webwinkel ook opleggen om alle ondernemers gelijke kansen te bieden.

Bol zegt in een verklaring dat de webwinkel volledig meewerkt met het onderzoek. "Onze collega's werken hard om de toezichthouder van alle benodigde informatie te voorzien om het onderzoek soepel te laten verlopen, " is te lezen.