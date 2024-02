Vanavond op tv: Debat eindverslag Plasterk • Cijfers economie 2023

Fractievoorzitters in de Tweede Kamer debatteren vandaag over het eindverslag van informateur Plasterk. PVV-leider Geert Wilders heeft Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, voorgedragen als de nieuwe informateur. Aan het einde van de dag moet duidelijk worden hoe het verder gaat met de kabinetsformatie. Politiek duider Arjan Noorlander vat de dag samen.

Tweede Kamer debatteert over eindverslag Plasterk

CBS-cijfers over economie 2023

Over heel 2023 gezien groeide de Nederlandse economie minimaal, met 0,1 procent. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een jaar eerder groeide de economie nog 4,3 procent. Wel is er na negen maanden een einde gekomen aan de lichte recessie waar de Nederlandse economie in zat. Huiseconoom Mathijs Bouman licht de cijfers toe.