Na allerlei prijsverhogingen belooft Heineken: bier wordt niet veel duurder

De omzet van Heineken is afgelopen jaar gegroeid, terwijl er minder bier is verkocht. Om de omzet te laten stijgen, heeft het bierconcern de prijzen wereldwijd verhoogd, gemiddeld met zo'n 7,5 procent. In sommige afzetgebieden, zoals Afrika en het Midden-Oosten, gingen de prijzen zelfs met 17 procent omhoog.

Volgens Dolf van den Brink, de hoogste baas van het bedrijf, kon Heineken niet anders. "De prijsverhogingen waren buitengewoon, door onder meer de enorme energiekosten en de hoge graanprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat ligt nu wel echt achter ons."

Dat betekent niet dat prijsverhogingen helemaal voorbij zijn, wel zullen de prijsverhogingen "heel laag" zijn. Goedkoper zal het bier voorlopig in ieder geval niet worden. "In zijn totaliteit gaan de kosten niet naar beneden en de salarissen stijgen", aldus Van den Brink. "Dat is goed voor de koopkracht van consumenten en uiteindelijk ook weer voor de bierverkoop."

Alcoholvrij

De omzet van Heineken steeg afgelopen jaar met bijna 5 procent, terwijl de hoeveelheid verkocht bier met 4,7 procent daalde. Tegen die dalende trend in steeg juist de omzet van alcoholvrij bier.

De grootste markt voor alcoholvrij bier is Brazilië. In Nederland is alcoholvrij voor Heineken 5 tot 10 procent van de hele biermarkt. In de Verenigde Staten is het nog maar 1 procent.