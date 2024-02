Wilders wil Kim Putters als nieuwe informateur, VVD wil toch verder gaan dan gedogen

In de Kamer lijkt een meerderheid te zijn voor het voorstel van Wilders. Onder meer GroenLinks-PvdA en D66 trokken wel de conclusie dat de nu afgelopen formatieronde in feite mislukt is en dat er eigenlijk weer een 'verkenner' wordt benoemd.

In het debat over het verslag van informateur Plasterk sprak Wilders over "een korte tussenfase van een paar weken om iets los te trekken". Putters, die volgens Wilders bereid is om informateur te worden, moet volgens de PVV-leider gesprekken gaan voeren met alle fractievoorzitters, vooral over vorm. "Dat kan juist het breekijzer zijn."

PVV-leider Wilders wil dat Kim Putters de volgende informateur wordt. De opdracht aan Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en PvdA-lid, is het zoeken naar een mogelijke vorm van een kabinet. Het kan bijvoorbeeld gaan om een meerderheidskabinet, een minderheidskabinet (al dan niet met gedoogsteun), een extraparlementair kabinet of een zakenkabinet.

Geert Wilders wil dat SER-voorzitter Kim Putters de volgende informateur wordt. Volgens Wilders moet de nieuwe informateur het vooral hebben over wat voor soort kabinet het moet worden. Bijvoorbeeld een minderheidskabinet of een zakenkabinet. - NOS

"De vorm is uiteindelijk een probleem geweest", zei Wilders over de vorige formatieronde. NSC van Omtzigt stapte daar voortijdig uit en het was al in een vroeg stadium van de nu afgelopen formatieronde duidelijk, dat PVV, VVD, NSC en BBB geen meerderheidskabinet konden vormen.

In die fase mocht volgens de PVV-leider niet gepraat worden over de vorm van een kabinet, omdat dat niet de opdracht van de Kamer aan de informateur was. Wilders erkent dat de opdracht aan Plasterk "misschien, in retrospectief" niet goed was. Andere fractievoorzitters vinden juist dat de partijen in de formatie veel eerder met hun gesprekken hadden moeten stoppen, omdat al snel de conclusie kon worden getrokken dat NSC niet zou deelnemen aan een kabinet.

Yesilgöz: extraparlementair kabinet meest logisch

In het debat kondigde VVD-leider Yesilgöz aan dat ze een stap vooruit wil doen en dat ze niet meer vasthoudt aan haar standpunt dat de VVD alleen wil gedogen. Ze noemde een extraparlementair kabinet "de meest logische van de overblijvende opties en daaraan wil ze ook meedoen".

Maar ze wil dan ook gelijkwaardige deelname van alle vier de partijen die meededen aan de vorige formatiefase. Omdat er veel verschillende meningen zijn over wat een extraparlementair kabinet is, zou de precieze vorm in de formatie moeten worden besproken.

Yesilgöz denkt aan een kabinet dat werkt op basis van wat ze noemt een 'programakkoord', maar "met duidelijke financiële kaders". Er kunnen volgens haar naast mensen vanuit politieke partijen ook mensen "van buiten" in zitten.