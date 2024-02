PVV-leider Wilders wil SER-voorzitter Kim Putters als volgende informateur

PVV-leider Geert Wilders wil dat Kim Putters de volgende informateur wordt. De opdracht aan Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en PvdA-lid, is het zoeken naar een mogelijke vorm van een kabinet. Het kan bijvoorbeeld gaan om een meerderheidskabinet, een minderheidskabinet (al dan niet met gedoogsteun), een extraparlementair kabinet of een zakenkabinet.

In het debat over het verslag van de huidige informateur Plasterk sprak Wilders over "een korte tussenfase van een paar weken om iets los te trekken". "De vorm kan juist het breekijzer zijn." Putters moet volgens Wilders gesprekken gaan voeren met alle fractievoorzitters.

In retrospectief

Of er genoeg steun is voor het plan van Wilders is nog niet bekend. Later vandaag stemt de Tweede Kamer erover. Pas daarna is duidelijk of de nieuwe informateur met zijn opdracht aan de slag kan.

"De vorm is uiteindelijk een probleem geweest", zei Wilders over de vorige formatieronde. NSC van Pieter Omtzigt stapte daar voortijdig uit.

In die fase mocht volgens de PVV-leider niet gesproken worden over de vorm van een kabinet, omdat dat niet de opdracht van de Kamer aan de informateur was. Wilders erkent dat de opdracht aan Plasterk "misschien, in retrospectief" niet goed was.