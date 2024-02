Raad Amersfoort debatteert over hoofddoekverbod boa's dat niet bestaat

De Amersfoortse gemeenteraad heeft zich gisteravond verslikt in een debat over het dragen van een hoofddoek of keppel door handhavers en andere buitengewone opsporingsambtenaren (boa's).

Een aantal politieke partijen, waaronder Denk, diende een motie in om religieuze uitingen onder werktijd toe te staan. Maar die motie was onnodig, want Amersfoort kent helemaal geen verbod op het dragen van religieuze hoofdbedekking. "Wij stellen geen beperkingen aan een uniform", aldus burgemeester Lucas Bolsius.

Denk-gemeenteraadslid Tahsin Bülbül stelde de kwestie aan de orde op een commissievergadering, meldt RTV Utrecht. "Voor alle medewerkers van de gemeente is het toegestaan om je religieus te uiten, behalve bij boa's", aldus Bülbül.

"Het verbod is niet meer van deze tijd", aldus Ida Bromberg (GroenLinks), mede-indiener van de motie. De twee betoogden dat religieuze uitingen de neutraliteit bij het werk van de handhavers niet in de weg zou staan.

Verschillende raadsleden wilden reageren, maar toen greep de burgemeester in. Handhavers die dat willen mogen religieuze uitingen toevoegen aan het uniform, stelde hij. In 2020, dus vier jaar geleden al, liep een vrouw met een hoofddoek al stage bij de boa's.

Plottwist

"Dit is een plottwist die ik niet aan zag komen", reageerde GroenLinks-raadslid Bromberg nog. Waarna er een ander onderwerp op de agenda stond.

Steeds meer steden kiezen voor het toestaan van hoofddoeken of keppeltjes. In Utrecht zijn religieuze uitingen bij boa's sinds deze maand toegestaan, in Arnhem en Tilburg is dat al langer zo. De Amsterdamse burgemeester Halsema maakte gisteren bekend dat ook boa's in de hoofdstad binnenkort een hoofddoek of keppeltje mogen dragen.

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie vindt juist dat handhavers aan dezelfde 'neutraliteitseisen' moeten voldoen als de politie en onderzoekt of er een landelijk verbod op hoofdbedekking voor hen kan komen.