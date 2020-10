'Vervoerders moeten snijden in dienstregeling' • Duitsland meldt 11.000 gevallen

De negen openbaarvervoerbedrijven in Nederland verwachten dat ze komend jaar door het coronavirus moeten snijden in hun dienstregelingen. NRC deed een rondgang langs de bedrijven en meldt dat de daling van de reizigersopbrengsten door de coronacrisis financiële problemen veroorzaakt. Over de aanpassingen aan de dienstregelingen wordt volgens de krant nog onderhandeld met gemeenten en provincies. Het zou de bedoeling zijn om geen trajecten volledig te schrappen.

In het voorjaar liep het aantal reizigers hard terug in verband met de coronamaatregelen. Half september lag de bezettingsgraad weer op ongeveer 50 procent, maar met de gedeeltelijke lockdown van deze maand is de bezetting weer gedaald, volgens NRC tot 40 procent.

Vervoerbedrijven krijgen nu ten minste 93 procent van de kosten van hun dienstregeling vergoed door het rijk. Die vergoeding is verlengd tot juli 2021. Op 1 april moeten de bedrijven en gemeenten en provincies een transitieplan hebben voor de rest van het jaar. Omdat de compensatie niet kostendekkend is, voorziet de sector per bedrijf verliezen van tientallen miljoenen euro's, schrijft NRC.