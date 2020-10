RedTeam wil zo snel mogelijk strenge lockdown • EU schiet Tsjechië te hulp

Sinds de uitbraak van het coronavirus winkelen we niet alleen fors meer bij Nederlandse webshops, maar ook bij webshops uit andere EU-landen. In het tweede kwartaal van dit jaar gaven we daar 696 miljoen euro uit, zegt het CBS. Dat is een stijging van 37 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor corona stegen onze aankopen bij Europese webshops ook al, maar wel veel minder hard.

Die 696 miljoen is ruim tien procent van de totale online bestedingen van consumenten. Want die bedroegen in april tot en met juni 6,36 miljard, becijferde brancheorganisatie Thuiswinkel.org eerder al.

Het verschil tussen een Nederlandse en buitenlandse webwinkel is voor consumenten niet altijd goed te zien. Die webshops hebben vaak een Nederlandstalige site, maar zijn wel in het buitenland gevestigd. Je kan het vaak wel merken aan de bezorgtijd, die meestal een paar dagen langer is.