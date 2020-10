Belgische oud-premier Wilmès op IC • Situatie Duitsland 'zeer ernstig'

In Tsjechië zijn de afgelopen dag 14.968 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Gisteren werden 11.984 nieuwe coronagevallen gemeld. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding (ECDC) had Tsjechië over de afgelopen 14 dagen het hoogste besmettingspercentage van de EU.

In een poging de uitbraak in te dammen, geldt sinds vanochtend 06.00 uur een landelijke lockdown. Op supermarkten en apotheken na zijn alle winkels gesloten en Tsjechen mogen in principe alleen voor noodzakelijke afspraken de deur uit. Wandelen in de natuur en parken is nog wel toegestaan. De maatregelen duren in ieder geval tot 3 november.

Eerder deze maand werd de horeca al gesloten.