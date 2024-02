Herstelde Nuis sluit WK-goud niet uit: 'Laatste keer op deze baan versloeg ik Stolz'

Het laatste beeld dat we van Kjeld Nuis zagen, was zijn aftocht van het ijs in Salt Lake City op een brancard. Twee weken later is hij weer fit en staat hij er "best prima" voor in aanloop naar de WK afstanden, die donderdag van start gaan in het Canadese Calgary.

Zijn voorbereiding op de WK, waar hij de 1.000 en de 1.500 meter rijdt, verliep allesbehalve volgens planning. Bij de voorlaatste wereldbeker zette hij op de 1.000 meter een tijd van 1.06,81 neer. "Niet heel slecht, maar ik had gewoon heel graag uitgehaald daar", kijkt Nuis terug. "Want ik voelde me in aanloop naar Salt Lake City superfit."

Maar zijn tijd, die Nuis zelf dus wat teleurstellend vond, was nog niet de grootste domper van dat weekend. De 34-jarige drievoudig olympisch kampioen stapte na de finish van de 1.000 meter namelijk op een blokje en gleed vervolgens hard de boarding in.

"Het heeft nog best even geduurd, voordat het weer helemaal oké was", vertelt Nuis, die vlak na de val alleen zijn nek voelde, maar een dag later ook last kreeg van zijn rug en bekken.