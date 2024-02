Van Katwijk sluit WK high diving af als dertiende

Ginni van Katwijk heeft de WK high diving afgesloten met een dertiende plaats. De 38-jarige Nederlandse kwam in Doha tot een puntentotaal van 224,80.

Na de eerste dag met twee sprongen stond Van Katwijk op de veertiende plaats. Op de slotdag, met opnieuw twee sprongen, wist ze nog een plek te klimmen.

De Australische Rhiannan Iffland pakte het goud met een score van 342,00. De Canadese Molly Carlson (320,70) en haar landgenote Jessica Macaulay (320,35) pakten het zilver en brons. Er waren in totaal zestien deelnemers.

Stellage van twintig meter

High diving, waarbij het verplicht is te landen op de voeten, is voor atleten die kunnen omgaan met hun angst. In Doha springen ze van een enorme, twintig meter hoge stellage.

Van Katwijk begon ooit als schoonspringster, met de toren (tien meter) als specialiteit. Nadat ze daarmee was gestopt, leerde ze het aquatheater kennen. Aanvankelijk maakte ze als 'artiest' sprongen van drie en 10 meter hoog. Het high diven leek haar een brug te ver, maar ze rolde er uiteindelijk toch in.