Omstreden Prabowo aan kop bij presidentsverkiezingen Indonesië

In Indonesië lijkt de oud-generaal Prabowo Subianto zoals verwacht de winnaar te worden van de verkiezingen. De voormalige commandant van de speciale strijdkrachten gaat in een eerste telling aan kop met een meerderheid van 60 procent, op basis van een steekproef uit de tot nu toe getelde stemmen. De stembureaus sloten een paar uur geleden. De verkiezingen lijken te zijn verlopen zonder al te grote problemen. 205 miljoen stemgerechtigde Indonesiërs konden een opvolger kiezen van de huidige president Joko Widodo. De populaire president is bezig aan zijn tweede termijn, de grondwet staat geen derde toe. Er waren drie kandidaten als opvolger van Widodo. Twee voormalige gouverneurs, Anies Baswedan en Ganjar Pranowo namen het op tegen oud-generaal en huidig minister van Defensie Prabowo. Te vroeg Die ging al aan kop in de peilingen, en lijkt nu dus al zo'n grote voorsprong te hebben dat hij in de eerste ronde al tot winnaar kan worden uitgeroepen. Als een kandidaat daarin meer dan 50 procent van de uitgebrachte stemmen krijgt is er geen tweede ronde meer nodig. Zijn twee tegenkandidaten willen de officiële uitslag afwachten. Baswedan denkt dat het te vroeg was om al een winnaar aan te wijzen en vraagt burgers om te wachten op de definitieve uitkomst. Prabowo (72) is omstreden vanwege zijn verleden als legerleider. Hij zou met zijn speciale troepen in Oost-Timor mensenrechten hebben geschonden. En hij zou tijdens grote studentenprotesten in 1998 opdracht hebben gegeven voor de ontvoering van 22 studenten. 13 van hen zijn nooit teruggevonden. Prabowo heeft altijd met klem tegengesproken dat hij mensenrechtenschendingen heeft begaan.

