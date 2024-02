'Barça vraagt 100 miljoen voor De Jong, interesse van Premier League-clubs'

Frenkie de Jong kan volgens de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo voor honderd miljoen euro weg bij FC Barcelona. De international van het Nederlands elftal kreeg drie maanden geleden een aanbod om zijn tot 2026 lopende contract te verlengen, maar deed dat nog niet.

De Jong kampte in de eerste seizoenshelft met blessures, maar is inmiddels weer een vaste en belangrijke kracht voor Barça. De middenvelder werd in de zomer van 2022 door voorzitter Joan Laporta naar de uitgang gedirigeerd, maar bleef op zijn post en knokte zich terug in het elftal.

Nu is het dus de vraag of De Jong bij Barcelona wil blijven. Zo niet, denkt de Catalaanse club honderd miljoen voor hem te kunnen krijgen. Chelsea, Manchester City en Manchester United worden door Mundo Deportivo genoemd als geïnteresseerde clubs.

De Jong is bezig aan zijn vijfde seizoen bij FC Barcelona. In januari vertelde hij gelukkig te zijn in Catalonië. "Ik ben bij de club waar ik altijd al wilde zijn, waar ik van droomde."