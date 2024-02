Omzet Albert Heijn daalt door stop tabaksverkoop

Het verbod op tabaksverkoop gaat Albert Heijn dit jaar enkele honderden miljoenen euro's van de Europese omzet kosten. Dat heeft moederbedrijf Ahold Delhaize bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. De supermarktketen gaat er naar verwachting 2 tot 3 procent bij inschieten.

Vanaf 1 juli mag er geen tabak meer worden verkocht in supermarkten, maar Albert Heijn haalde tabakswaren al op 1 januari uit de meeste winkels.

Uit de jaarcijfers blijkt dat de winst van Ahold Delhaize in 2023 flink is gedaald. Vorig jaar boekte het bedrijf een nettowinst van 1,9 miljard euro. In 2022 was dit nog 2,5 miljard euro, de hoogste winst in bijna tien jaar. Vooral in Europa zijn de winstmarges lager.

Meer producten verkocht

In het laatste kwartaal van 2023 was de nettowinst zelfs ruim 40 procent lager dan een jaar eerder. Dit had ook te maken met de verkoop van Amerikaanse dochterbedrijf FreshDirect aan flitsbezorger Getir, waarbij Ahold Delhaize 250 miljoen euro verloor.

Topman Frans Muller sprak van "solide" prestaties in het laatste kwartaal van 2023. Er was voor het eerst in twee jaar tijd een toename van de hoeveelheid verkochte producten te zien. De lagere winst van 2023 kwam overeen met de verwachtingen van het bedrijf.

Online boodschappen

Het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn, Bol.com, Etos en Gall & Gall heeft te maken met hogere grondstof- en loonkosten. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022 zijn de kosten voor grondstoffen gestegen.

De online verkoop van boodschappen is gegroeid, vooral bij Albert Heijn, waar online een kleine 10 procent meer boodschappen werden verkocht.