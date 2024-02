Estafettezwemmers lopen finale mis door diskwalificatie: 'Vind dit schandalig'

De Nederlandse estafetteploeg is op de WK zwemmen in Doha gediskwalificeerd in de series van de 4x100 m wisselslag gemengd. Voor Nederland, derde op de vorige WK, kwamen Nyls Korstanje, Caspar Corbeau, Maaike de Waard en Kira Toussaint in actie. Door een fout van slotzwemster Toussaint, die op de vrije slag te lang op haar rug in plaats van buik zwom, kon Nederland een finaleplek vergeten. Het ongeloof over de diskwalificatie overheerste na de series. "Ik vind dit nergens op slaan, echt schandalig", reageerde Toussaint. De rugslagspecialiste voelde zich na afloop schuldig, maar zei dat ze niets anders deed dan toen ze zondag met de zwemsters goud pakte op de 4x100 vrij.

"En toen mocht het wel. Ik doe het al tien jaar zo. Ik ken de regel wel, maar het is vandaag niet in mijn hoofd voorbijgekomen. Er is ook niemand die dit vandaag tegen me gezegd heeft, maar ik ga niemand de schuld geven." Hoge verwachtingen De zwemploeg eindigde op dit nummer op de vorige WK als vierde, maar de medaillewinnaars van toen zijn in Doha met een veel zwakkere ploegen aanwezig. Nederland is er wel op volle sterkte en had hoge verwachtingen van het nummer.

